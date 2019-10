Marvel Cinematic Universe: Kevin Feige rilascerà quattro film all'anno nei prossimi anni

Nonostante sia entrato anche a far parte dell'universo di Star Wars, l'acclamato Kevin Feige non ha certo intenzione di allentare la sua presa sul Marvel Cinematic Universe.

Come dichiarato da Alan Horn in persona nel corso di una roundtable organizzata dall'Hollywood Reporter, il futuro dei Marvel Studios è più roseo che mai dopo Avengers: Endgame, e a partire dal 2021 il piano è quello di pubblicare ben quattro film all'anno.

Nel 2020, come sappiamo, avremo un'inedita formula a due film, Black Widow (maggio 2020) e Gli Eterni (novembre 2020), inframmezzati dalla prima mini-serie per Disney+ Falcon & The Winter Soldier (autunno 2020), ma nel 2021 lo studio entrerà nel pieno della Fase 4 e rilascerà ben quattro lungometraggi, ovvero Shang-Chi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man 3 e Thor: Love and Thunder, che andranno ad integrare l'offerta Disney+ (composta da WandaVision, Loki, What If...? e Hawkeye).

Da quel momento in poi, secondo Horn, Feige si atterrà a questa nuova linea editoriale: "Il responsabile dei Marvel Studios Kevin Feige sta lavorando duramente. Ne farà quattro all'anno, o comunque minimo tre."

Insomma la Fase 5 sarà serrata nella tempistica e straripante di contenuti come la Fase 4, dato che ci sono già un sacco di progetti annunciati privi di una data di uscita: tra questi Blade con Mahershala Ali, Guardiani della Galassia 3, Captain Marvel 2 e un cross-over con Tom Holland, senza contare la possibilità di un Ant-Man 3 e Black Panther 2, ad oggi l'unico ad avere una data di uscita (6 maggio 2022). Inoltre, in attesa di scoprire il destino di Fantastici Quattro, X-Men e Deadpool 3, Disney+ porterà anche le mini-serie già annunciate di She-Hulk, Ms. Marvel e Moon Knight.

Anche per questi innumerevoli impegni, come riportato sempre dall'Hollywood Reporter, i lavori sullo Star Wars di Kevin Feige non saranno accelerati per sostituire quello degli abdicanti David Benioff e DB Weiss, previsto originariamente per dicembre 2022.

