Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige:'Ecco perché la Fase 4 è un'epoca diversa'

Lasciandosi alle spalle la Infinity Saga, il Marvel Cinematic Universe volge al futuro con scelte maggiormente diversificate, soprattutto nei toni. La conferma arriva direttamente da Kevin Feige, che in una recente conferenza stampa ha dichiarato che d'ora in avanti per l'MCU questa sarà la norma. Ecco le sue parole.

"L'intenzione è sempre questa, che il logo dei Marvel Studios non prometta un particolare gruppo di personaggi e un tono particolare e specifico. Promette uno spirito, uno stile, un'atmosfera e un'emozione, spero. Ed è il momento perfetto per passare da Moon Knight a Ms. Marvel perché sono così unici e così diversi, con il Multiverso della Follia e Love and Thunder alle estremità".



Kevin Feige ha proseguito:"Questo è ciò che rende Marvel e ora l'MCU così unico, è possibile vedere tutti quei toni, stili e personaggi diversi. Quindi mi piace molto che le persone dicano 'Guarda, sono tutti diversi'. Perché è così che ci sentiamo per loro e vogliamo che così si sentano".



Dopo il buon successo di Moon Knight in termini di ascolti, come hanno registrato i dati della classifica di ascolti Nielsen, ora l'MCU è pronto a tornare sul piccolo schermo con la nuova serie tv interpretata da Iman Vellani, Ms. Marvel, con protagonista il personaggio di Kamala Khan.



Pochi giorni è trapelato che Marvel Studios pensa all'AvengersCon da dedicare ai fan del loro universo cinematografico e televisivo.