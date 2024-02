Marvel Cinematic Universe, Josh Brolin sarà ancora Thanos? 'Ho sentito qualcosa...'

Se il ritorno di James Gunn nel MCU è da escludere ora che il regista è diventato il leader del DCU dei DC Studios, per il villain Thanos di Josh Brolin il futuro in casa Marvel sembra decisamente più roseo.

Nel corso di una recente intervista promozionale con Comicbook a sostegno dell'imminente uscita di Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve, nel quale interpreta il personaggio di Gurney Halleck e che uscirà nei cinema italiani a partire dal prossimo 29 febbraio distribuito da Warner Bros Pictures, l'attore - interpretate di Thanos nel Marvel Cinematic Universe sia in live-action che come doppiatore nella serie tv animata di Disney+ What If - ha anticipato che Thanos potrebbe comparire nel futuro della Saga del Multiverso, e di aver 'sentito qualcosa' proprio a questo proposito.

"Sai, ho sentito dire in giro che lo riporteranno indietro", ha detto la star di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. "E ovviamente c'è anche la serie tv What If...?, che offre diversi tipi di Thanos e cose del genere. Insomma, non so, il mondo Marvel è imprevedibile, e so che Thanos è il cattivo più ucciso di sempre. Ogni giorno impari qualcosa di nuovo."

Naturalmente il villain della Saga del Multiverso è Kang il conquistatore, che secondo i rumor sarà sostituito dalla sua stessa 'variante' nota come l'Arcano per Avengers: Secret Wars, ma chissà che nell'atteso prossimo film crossover del MCU non possa trovare spazio anche una nuova variante Thanos, magari una proveniente da un'universo alternativo in cui il personaggio è un alleato degli Avengers.

