Marvel Cinematic Universe, l'Iron Man di Tom Cruise sarà uno dei villain del franchise?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ci ha fatti divertire ed emozionare anche e soprattutto grazie alla presenza di innumerevoli varianti e personaggi provenienti dal multiverso: una piccola delusione ci è però stata inferta dall'assenza di Tom Cruise, da molti indicato come Superior Iron Man del film di Sam Raimi.

Mentre si parla di Secret Wars come sbocco di questa Fase 4 dell'MCU, dunque, in molti continuano a porsi la fatidica domanda: il forfait della star di Top Gun è destinato a restare tale o ci sono delle effettive possibilità di ammirare questa nuove versione di Tony Stark nel futuro del franchise targato Disney?

L'idea, d'altronde, non era per niente dispiaciuta a Michael Waldron, che ne aveva anche discusso con Kevin Feige: il fallimento dei propositi della produzione va imputato solo alla fitta agenda di Cruise, che potrebbe però ovviamente liberarsi in futuro. A tal proposito, secondo alcune teorie il Superior Iron Man di Cruise potrebbe risultare un villain di ottimo livello, seguendo una storyline che ci porterebbe in un universo in cui tutti gli eroi Marvel siano stati convertiti al "lato oscuro" tramite un incantesimo chiamato Axis.

Sarebbe un colpo di scena decisamente notevole, non trovate? Diteci la vostra nei commenti! Superior Iron Man e Tom Cruise a parte, comunque, qui trovate il nostro recap del 2022 dell'MCU.