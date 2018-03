Marvel Cinematic Universe: in che ordine riguardare i film prima di Infinity War?

Qual è l'ordine migliore per guardare i film delin preparazione di Avengers: Infinity War? Ci sono ben 18 film rilasciati dai Marvel Studios fino ad ora, quindi, prima di andare al cinema per assistere al culmine della storia per come la conosciamo, è necessario un aggiornamento.

Infinity War vedrà il Titano Pazzo Thanos arrivare sulla Terra per raccogliere le sei Gemme dell'Infinito, così da poter "bilanciare" il caos che ritiene ci sia nell'universo; gli si opporranno insieme i Vendicatori e i Guardiani della Galassia. Però, per comprendere appieno cosa sia successo prima dell'arrivo del Titano, alcuni di noi potrebbero voler rivedere i film precedenti. Ma in che ordine? Un modo potrebbe essere, questo, date un'occhiata:

Fase 1

Captain America: Il Primo Vendicatore

Iron Man

Iron Man 2

L'Incredibile Hulk

Thor

The Avengers



Fase 2

Iron Man 3

Thor: The Dark World

Captain America: The Winter Soldier

Guardiani della Galassia

Guardiani della GalassiaVol. 2

Avengers: Age of Ultron

Ant-Man



Fase 3

Doctor Strange

Captain America: Civil War

Black Panther

Spider-Man: Homecoming

Thor: Ragnarok

Questo non è esattamente lo stesso ordine di rilascio delle pellicole, che andrebbero comunque viste così come descritto, per alcune ragioni chiave. Sebbene i film siano iniziati con Iron Man, Captain America è ambientato in precedenza (negli anni '40) e funziona come una buona base per la storia (anche se a causa delle sequenze dei giorni nostri potrebbe essere visto anche poco prima di The Avengers). Iron Man 2 va visto prima di de L'incredibile Hulk, perché questi due film e Thor si svolgono nella stessa settimana, nonostante le pellicole siano state rilasciate a settimane di distanza. Degno di nota, è anche il cortometraggio Marvel One-Shot: The Consultant in cui gli agenti Coulson e Sitwell dello S.H.I.E.L.D. discutono su chi mandare ad incontrare il Generale Ross, e alla fine è Tony Stark che gli parla dell'iniziativa Avengers.

La fase 2 è perlopiù in ordine, ma include anche Guardiani della Galassia Vol. 2; nonostante sia uscito nel 2017, il sequel è ambientato pochi mesi dopo l'originale e quindi si adatta meglio alla continuità, se visto prima di Age of Ultron.

La fase 3 è la più complicata in quanto completamente fuori dagli attuali canoni: il Dottor Strange si svolge in diversi anni (essendo una origin story), mentre Black Panther e Homecoming si svolgono a seguito degli eventi di Captain America: Civil War, nonostante siano fatti riferiti ad anni successivi. Infine, c'è Thor: Ragnarok, la cui scena di mid-credits porta direttamente a Infinity War: quando Thor e Loki incontrano la nave di Thanos!

Avengers: Infinity War arriva al cinema il 25 aprile.