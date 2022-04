Marvel Cinematic Universe, i più grossi rumor del 2022

Il Marvel Cinematic Universe è sempre fonte di voci, indiscrezioni, speculazioni e teorie, e allora perché non dare un'occhiata ai rumor più grossi degli ultimi mesi?

Moon Knight, Blade, She-Hulk, Ghost Rider, gli X-Men... Sono tantissimi i personaggi Marvel che dobbiamo ancora vedere (o abbiamo visto troppo brevemente finora) nel Marvel Cinematic Universe, e i prossimi anni promettono di mostrarcene diversi.

Ma non tutto ciò che si dice in giro troverà corrispondenze nella realtà, e di questo dobbiamo esserne consapevoli prima di dare un'occhiata alla carrellata di rumor di cui parliamo nel nostro video di Everyeye Plus, che trovate anche qui in allegato.

Dal possibile ritorno di Gabriel Luna come Ghost Rider a quello di Clark Gregg in Secret Invasion, alla possibile connessione tra Morbius e Blade (a seconda del successo del film Sony con Jared Leto), passando per l'annuncio dell'ingresso degli X-Men nel MCU.

E poi ancora Black Panther: Wakanda Forever, Thor: Love and Thunder, la nuova trilogia di Spider-Man con Tom Holland, ma anche l'immancabile Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Deadpool 3...

Insomma, c'è davvero tanto di cui parlare, e in attesa di eventuali conferme o smentite, che ne dite di cliccare sul tasto play e dirci qui nei commenti cosa vi entusiasma maggiormente?