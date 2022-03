Marvel Cinematic Universe: ecco tutti i film perduti e scartati prima di Iron Man!

Sappiamo tutti che il Marvel Cinematic Universe prende ufficialmente il via nel 2008 con l'uscita del primo Iron Man, che avrebbe dato il via a quella che successivamente verrà chiamata la Infinity Saga, suddivisa in tre distinte fasi cinematografiche e che sarebbe culminata con Avengers: Endgame capace di infrangere ogni record al box-office.

Una storia lunghissima, fatta di più di venti pellicole ciascuna con il suo tratto più caratteristico e frutto di un lavoro di produzione enorme, colossale ponderato nel corso degli anni. Ma cosa c'era prima del Marvel Cinematic Universe ufficiale? Ebbene, secondo uno scooper che ha recentemente pubblicato un infografica risalente ai primi anni Duemila, la Marvel stava effettivamente già preparando un proprio universo cinematografico con gli eroi a disposizione fino a quel momento.

Ricordiamo che all'epoca i Marvel Studios di fatto non esistevano ancora e Marvel Entertainment doveva negoziare con i diversi distributori proprietari dei diritti dei personaggi. La Universal per Hulk, la Sony per Spider-Man, la Fox per gli X-Men e così via dicendo. A quanto pare lo sviluppo del primo Iron Man era già in atto da tempo e il film sarebbe inizialmente dovuto uscire nel 2005 (sappiamo anche che Ant-Man sarebbe dovuto arrivare svariati anni prima con la regia di Edgar Wright).

Tra i progetti perduti o scartati prima dell'arrivo del MCU c'era ad esempio un film spin-off su Silver Surfer, personaggio che già aveva fatto la sua comparsa nel film I Fantastici 4 e Silver Surfer di Tim Story del 2007, proprio alla vigilia dell'uscita di Iron Man. L'immagine poi cita anche prodotti più di nicchia come Man-Thing o addirittura Namor (il quale dovrebbe presto fare il suo esordio nel MCU).

Non passa poi inosservato il logo di un perduto film standalone incentrato su Nick Fury. Il tutto riconduce alla massima "E se...?".

Tornando al MCU vero e proprio, ci si prepara all'arrivo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia mentre aspettiamo il primo trailer di Thor Love and Thunder.