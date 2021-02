Marvel Cinematic Universe, tutti i film in arrivo nei prossimi anni tra Fase 4 e Fase 5

Mentre continuiamo a goderci la straordinaria WandaVision su Disney+, piattaforma streaming dove a marzo approderà poi The Falcon and the Winter Soldier, a maggio Loki e così via, il Marvel Cinematic Universe prodotto da Kevin Feige ha anche molti film cinematografici in arrivo nei prossimi anni tra Fase 4 e Fase 5.

A causa della Pandemia di Coronavirus non è stato purtroppo possibile iniziare la Fase 4 nel 2020 come originariamente programmato, costretti a posticipare il listino uscite a quest'anno, anche se ancora adesso è tutto da vedere a causa del continuare dei contagi e dell'arrivo delle nuove varianti, nonostante la campagna vaccinale iniziata.



Se tutto dovesse mantenersi così come stabilito dopo i posticipi, comunque, questa sarebbe la scaletta esatta dei film in arrivo, con titolo, data d'uscita, regista e attori principali. Eccola:



FASE 4





BLACK WIDOW (7 maggio 2021) di Cate Shorland con Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz.



SHANG CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS (9 luglio 2021) di Destin Daniel Cretton con Simu Liu, Awkafina, Michelle Yeoh e Tony Chiu.



GLI ETERNI (5 novembre 2021) di Chloé Zhao con Richard Madden, Angelina Jolie, Kit Harington, Salma Hayek e Kumail Nanjiani.



SPIDER-MAN 3 MCU (17 dicembre 2021) di Jon Watts con Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina.



DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS (25 marzo 2022) di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.



THOR: LOVE AND THUNDER (6 maggio 2022) di Taika Waititi con Christ Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Dave Bautista e Sean Gunn.





FASE 5





BLACK PANTHER II (8 luglio 2022) di Ryan Coogler con Letitia Wright e Danai Gurira.



CAPTAIN MARVEL 2 (11 novembre 2022) di Nia DaCosta con Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris e Zawe Ashton.



ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA (2022) di Peyton Reed con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Major, Michelle Pfeiffer e Michael Douglas.



GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 (2023) di James Gunn con Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan e Sean Gunn.



FANTASTIC FOUR (2023-2024) di Jon Watts.