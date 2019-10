Marvel Cinematic Universe, un fan ha creato la trama perfetta per la Fase 5

Quest'estate, tra il San Diego Comic-Con e la D23, Kevin Feige e il team dei Marvel Studios hanno svelato una lista piuttosto sostanziosa di progetti imminenti per il Marvel Cinematic Universe, divisi fra Fase 4 e Fase 5.

Se i progetti della Fase 4 sono stati rivelati con tanto di data di uscita e scaletta tra cinema e Disney+, per quelli della Fase 5 rimane il mistero: ognuno ovviamente ha le proprie teorie su ciò che verrà dopo Thor: Ragnarok, ultimo capitolo della "stagione 4", ma un astuto utente di Reddit potrebbe aver messo insieme lo scenario più plausibile in assoluto del futuro del MCU.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'utente ha creato 11 loghi per altrettanti progetti, equamente divisi fra film confermati e inventati di sana pianta (ma non per questo meno affascinanti): fra questi questi Blade, Black Panther 2, Spider-Man: I Sinistri Sei, Captain Marvel 2, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Excalibur, Fantastici 4, The Ultimates, Thunderbolts, Midnight Sons e Ant-Man e Gli Avengers della West Coast.

C'è della logica nella scelta di questi progetti da parte dell'utente, e infatti particolarmente interessanti sono i progetti su Ant-Man, Midnight Sons ed Excalibur: nei giorni scorsi pare che i Marvel Studios abbiano iniziato i preparativi per la produzione di Ant-Man 3, mentre con Black Knight che farà parte de Gli Eterni, e soprattutto con Kevin Feige che ha garantito che Kit Harington avrà un futuro nel MCU, un'espansione della storyline legata alla Tavola Rotonda potrebbe non essere così improbabile.

Con Blade e Moon Knight all'orizzonte, poi, la Marvel ha già due grandi membri dei Midnight Sons pronti per fare squadra e, a proposito di squadre, sarebbe interessante vedere la nascita degli Ultimates dopo la fine degli Avengers, contrapposti al team dei Thunderbolts.

Ricordiamo che nella Fase 5, tramite Disney+, vedremo anche i già annunciati show su Ms. Marvel, She-Hulk e il già citato Moon Knight.



Quali sono le vostre aspettative per il futuro del MCU? Ditecelo nei commenti.