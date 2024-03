Marvel Cinematic Universe: l'elenco completo di tutti i film e le serie tv in sviluppo

Le novità sul Marvel Cinematic Universe non mancano mai, ma per provare a fare il punto della situazione vi forniamo l'elenco di tutti i titoli Marvel Studios in sviluppo attualmente, sia per il grande schermo che per la piattaforma di streaming on demand Disney+.

Tra i progetti più o meno pronti ad essere pubblicati e in varie fasi della post-produzione abbiamo anzitutto Deadpool & Wolverine, attesissimo vero e proprio primo capitolo della saga degli X-Men realizzato da Kevin Feige e soci nonché unico film MCU in arrivo nel 2024, ma anche le serie tv Agatha e Ironheart, che dovrebbe esordire in streaming tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, nell'ordine in cui le abbiamo citate. Da citare anche le serie tv animate What If 3 e Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

Nel frattempo, sono quattro i progetti attualmente sul set le cui riprese stanno avendo luogo proprio in questi giorni: si tratta di Daredevil: Born Again, attesissima serie tv con Charlie Cox, il film Thunderbolts, crossover di diversi personaggi e con un cast all-star guidato da Florence Pugh, la serie tv Wonder Man e infine il film Captain America: Brave New World, che in queste settimane sta svolgendo le riprese aggiuntive dopo il rinvio della data d'uscita a febbraio 2025.

In fase di pre-produzione abbiamo invece The Fantastic 4 e Blade, mentre in fase di sviluppo iniziale troviamo Armor Wars, Spider-Man 4, Shang Chi 2, Dr. Strange 3, Thor 5, Young Avengers, Moon Knight 2 e Nova, oltre ovviamente a Avengers 5 e 6.

Infine da tenere a mente con un'occhio rivolto al futuro il film sugli X-Men, mentre secondo le indiscrezioni Eternals 2 è stato trasformato in un altro progetto con gli Eterni che presumibilmente compariranno nel film di un altro supereroe più famoso.

