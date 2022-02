Marvel Cinematic Universe, quanto durerà la fase del Multiverso?

Come tutti ormai sanno, Loki ha introdotto il Multiverso nel MCU, e Spider-Man: No Way Home ci ha già dato un assaggio delle potenzialità di questo strumento narrativo. Infatti, come vediamo anche nel trailer di Doctor Strange 2, le cose inizieranno a farsi serie molto presto. Ma quanto durerà la fase del Multiverso?

Il Multiverso è sicuramente una grande freccia all'arco degli sceneggiatori della Marvel, perché permette di giocare su varie linee temporali e su vari mondi, rendendo così effettivamente tutto fattibile e legittimo. Dunque grazie a questo strumento potremo avere insieme infinite versioni di vari personaggi, che provengono da linee temporali diverse. Questo permette in primis di riportare alcuni personaggi iconici del MCU anche se i loro interpreti non intendono vestirne nuovamente i panni (basti pensare al possibile ritorno di Wolverine, ruolo che Hugh Jackman ha abbandonato tempo fa). Ma anche di trovare soluzioni creative, e di dare vita a intrecci diversi dai soliti e più stimolanti.

Certo, è chiaro che questa situazione non potrà durare per sempre. Dunque ad un certo punto si dovrà tornare nella situazione di calma in cui si viveva prima che tutto questo venisse innescato in Loki. Ma sembra che non accadrà molto presto. Infatti è chiaro che con uno strumento così gli sceneggiatori vogliono divertirsi un po'. Dunque, mentre molti credono che Doctor Strange 2 potrebbe risolvere la questione, secondo altri il "problema" Multiverso potrebbe essere risolto nel prossimo film corale, che vedrà come protagonista la nuova squadra della Marvel, e per cui bisognerà attendere ancora diversi anni.