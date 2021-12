Marvel Cinematic Universe, dev'esserci spazio per Ben Reilly

Ad oggi, in tutte le produzioni legate al marchio Marvel, abbiamo avuto modo di vivere le avventure di moltissimi personaggi, dai supereroi più famosi fino agli eroi minori, di approfondire le storie dei loro compagni e dei loro villain, ma ancora non abbiamo mai visto Ben Reilly.

Se il franchise di Spider-man negli anni ha visto tre interpreti differenti con vari film dedicati ad ognuno di loro, un cartone animato con Miles Morales e Spider-Gwen protagonisti, di cui è appena stato annunciato il sequel Spider-Man: Across the Spiderverse, e un multiverso Marvel che dà l'opportunità di vedere le diverse versioni di questo personaggio insieme allo stesso tempo, ci sembra strano che ancora non sia stato dedicato nessuno spazio a Ben Reilly.

Se non conoscete Ben Reilly, si tratta di un clone genetico di Peter Parker. Originariamente pensato per essere un antagonista dell'Uomo Ragno, nel tempo è diventato Ragno Rosso, alleato del nostro "amichevole spider-man di quartiere". Al di là dell'interessante backstory, ciò che colpisce maggiormente è il suo look inconfondibile, che potete visionare nell'immagine in calce alla notizia. Si presenta con un costume interamente rosso, dotato di cintura multiuso, dal busto coperto da una felpa azzurra con il disegno di un ragno all'altezza del torace.

Questo costume sarebbe magnifico in una versione live-action, ma perché fino ad oggi non l'abbiamo mai visto sugli schermi? Probabilmente un tempo l'idea di un clone poteva sembrare troppo rischiosa da gestire e il precedente del controverso Venom di Spider-Man 3 non dava troppe garanzie in tal senso. Oggi però, alla luce di un multiverso in cui appaiono contemporaneamente personaggi da diverse timeline e loro versioni parallele, come già accaduto in Spider-Man: Un nuovo universo e come potrebbe succedere anche in Spider-Man: No Way Home, non ci sono più scuse per non vedere al cinema un personaggio così intrigante.

Voi cosa ne pensate? Conoscevate Ben Reilly e vi interesserebbe vederne una trasposizione cinematografica in futuro? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticatevi di leggere la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, attualmente in sala.