Marvel Cinematic Universe, quali sono gli attori e le attrici che guadagnano di più?

Che i soldi, in casa Marvel, non siano un problema non lo scopriamo certo oggi: il Marvel Cinematic Universe fa da ormai più di un decennio la voce grossa nel mondo del cinema anche grazie ad una disponibilità economica che pochi progetti possono vantare (e molti di questi fanno capo a Disney): ma quali sono gli attori che ne beneficiano di più?

Nello stilare una classifica delle dieci star Marvel più pagate partiamo da un ex-aequo: Chris Pratt e Brie Larson occupano infatti la decima e la nona posizione della nostra classifica grazie ai 5 milioni percepiti il primo per la sua comparsa in Avengers: Infinity War e la seconda per la sua prima volta da protagonista assoluta in Captain Marvel.

Passiamo allora a Benedict Cumberbatch che, forte di un ruolo sempre più centrale nel franchise, percepirà in occasione di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ben 6,4 milioni di dollari; se la passa un po' meglio Paul Rudd, grazie agli 8 milioni portati a casa in occasione di Avengers: Endgame, mentre i primi ad andare in doppia cifra sono Jeremy Renner (15 milioni per Avengers: Endgame) e Mark Ruffalo (stessa cifra, stesso film).

15 milioni sono stati anche il prezzo da pagare per l'addio di Chris Evans al ruolo di Cap, sempre in Avengers: Endgame; la top 3 si apre invece con Chris Hemsworth, che per Thor: Love and Thunder si vedrà accreditare ben 20 milioni di dollari. Al secondo posto, a pari merito con il Dio del Tuono, troviamo quindi Scarlett Johansson (20 milioni per Black Widow), mentre il primo posto è occupato con largo vantaggio da Robert Downey Jr., che per Avengers: Endgame portò a casa non solo 20 milioni di ingaggio, ma anche una percentuale sul botteghino, racimolando l'incredibile cifra di 75 milioni di dollari!

Pensate che questi ingaggi riflettano il reale contributo degli attori di cui sopra al franchise? Fatecelo sapere nei commenti! Questioni economiche a parte, intanto, ecco quali sono i film Marvel in uscita nel 2022.