Marvel Cinematic Universe, le 5 scene più epiche di Iron Man

Tra i grandi protagonisti dell'intera Infinity Saga, Iron Man ha firmato la sua ultima apparizione l'anno scorso in Avengers: Endgame. In attesa di conferme sul suo vociferato cameo di Black Widow, ripercorriamo insieme il suo percorso nel MCU per scoprire le 5 scene più epiche che lo hanno visto come protagonista.

Il primo volo della Mark II

L'entrata in scena della Mark I, la tuta provvisoria che Tony Stark costruisce per fuggire dalla grotta in cui è stato intrappolato dai terroristi, è stata certamente un momento fondamentale per l'origine del personaggio, ma è stata senza dubbio la sequenza del primo volo con l'argentea Mark II a mostrarlo per la prima volta come Iron Man.

"Io sono Iron Man"

Quattro parole che hanno segnato il Marvel Cinematic Universe in diverse occasioni, a partire dalla prima volta che le abbiamo sentite pronunciare sul finale del film d'esordio della saga. Il gesto d'istinto di Tony nel bel mezzo della conferenza stampa è servito a mettere subito in chiaro una cosa: non vi trovate di fronte al solito supereroe.

"Protocollo tabula rasa"

Amato e odiato come pochi altri capitoli del franchise, Iron Man 3 ci ha regalato una delle scene più spettacolari e toccanti che hanno coinvolto il personaggio, ovvero quella in cui Tony ordina a J.A.R.V.I.S. di fare esplodere tutte le sue armature in segno di devozione verso Pepper, seguita poi dalla splendida presa di coscienza finale: "Possono togliermi la casa, o tutti i miei giocattoli, ma c'è una cosa che nessuno mi toglierà mai: io sono Iron Man."

Il sacrificio in 'The Avengers'

Accusato da Captain America di non giocare "per la squadra", Iron Man si redime trasportando il missile nucleare attraverso il portale spaziale utilizzato dai Chitauri mettendo così fine alla battaglia di New York. Una mossa azzardata che gli sarebbe potuta costare anche la vita, come in effetti è accaduto qualche anno più tardi nel confronto con Thanos.

Lo schiocco finale in 'Avengers: Endgame'

Unendo due dei momenti più iconici del suo percorso da supereroe, Iron Man decide di sacrificare la vita per sconfiggere Thanos pronunciando per la terza e ultima volta le parole che lo hanno reso celebre. Non serve ripetere di quali si tratta.

