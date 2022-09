Marvel Cinematic Universe, sono già 4 i film confermati dopo Avengers: Secret Wars

Mentre i fan del Marvel Cinematic Universe si domandano qual è il vero obiettivo di Kang il Conquistatore e quale sarà il MacGuffin della Saga del Multiverso, i Marvel Studios hanno già confermato 4 date d'uscita per il post-Avengers: Secret Wars.

Il film, ancora senza un team creativo ma già pubblicizzato come il capitolo finale della Fase 6 e della Saga del Multiverso tutta, arriverà il 7 novembre 2025, pochi mesi dopo il 'fratello minore' Avengers: The Kang Dynasty, previsto invece per il 2 maggio 2025, e sebbene al momento i piani dei Marvel Studios per l'evoluzione del Marvel Cinematic Universe siano ancora top secret, la Disney ha già confermato 4 date d'uscita di quella che sarà presumibilmente la Fase 7.

Ieri vi abbiamo rivelato che i Marvel Studios hanno trovato una nuova data di uscita per un misterioso film della Fase 6, che arriverà il 6 settembre 2024 (quindi dopo Thunderbolts, luglio 2024 ultimo film della Fase 5, ma prima di Fantastici 4, novembre 2024, primo film della Fase 6) mentre oggi sono stati confermati quattro film Marvel dopo Avengers: Secret Wars: questi misteriosi progetti arriveranno rispettivamente il 13 febbraio 2026, l'1 maggio 2026, il 24 luglio 2026 e il 6 novembre 2026. Ognuno di questi film è ancora denominato 'Untitled Marvel Movies' sul calendario delle uscite Disney, e considerato che nella line-up del MCU mancano ancora diversi titoli delle Fase 5 e della Fase 6 al momento è difficile anche solo provare a indovinare quali personaggi potrebbero o meno essere coinvolti in questi nuovi capitoli.

Secondo un recente rumor, Shang Chi 2 arriverà a febbraio 2025, dunque in piena Fase 6, quindi i fan di Simu Liu potrebbero non dover attendere il 2026 per rivedere il supereroe in azione. Nel frattempo, fino a prova contraria, è ancora in piedi la nostra famosa teoria sulla Saga dei Mutanti.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.