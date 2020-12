Marvel Cinematic Universe, il 2021 sarà il più grande anno di tutti i tempi: ecco perché

Il 2020 è stato un anno da rosso per l'intera industria del cinema hollywoodiano, ma quello che più è mancato ai fan è stato il calendario Marvel Cinematic Universe, rimasto vuoto per la prima volta dal 2009.

Tuttavia il 2021 arriverà come un carro armato per spianare la strada ad una nuova rinascita della saga, ad oggi già quella di maggior successo della storia del cinema: nei prossimi mesi infatti i fan saranno ripagati dell'attesa da record iniziata dai titoli di coda di Spider-Man: Far From Home, l'ultima novità del franchise arrivata nell'estate 2019, con l'inizio della famosa e attesissima Fase Quattro che cambierà le regole del gioco.

Il 2021 sarà infatti ufficialmente l'anno più importante nella storia dell'MCU, dato che arriveranno ben quattro film e sei serie tv: tutto inizierà a gennaio con il debutto di WandaVision, dopodiché seguirà The Falcon and the Winter Soldier a marzo, mentre Black Widow arriverà a maggio, lo stesso mese in cui Loki approderà su Disney+; inoltre, a luglio sarà la volta di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, a novembre assisteremo al debutto di Eterni di Chloe Zao e a dicembre chiuderemo con Spider-Man 3. All'appello mancano poi le serie tv What if ... ?, Ms. Marvel e Occhio di Falco, che non hanno ancora una data di uscita precisa ma arriveranno tra l'estate e l'inverno 2021, ovviamente sempre su Disney+.

Quale progetto aspettate di più? Ditecelo nei commenti!

