Marvel Cinematic Multiverse: cosa cambia ora per Spider-Man 3, Doctor Strange 2 e Ant-Man?

Il finale di Loki ha, come prevedibile, scombussolato tutte le coordinate del Marvel Cinematic Universe in vista di una Fase 4 sempre più all'insegna del cambiamento e del mescolamento delle carte.

La morte di Kang il Conquistatore e la frammentazione della linea temporale non saranno un problema solo per Ant-Man & The Wasp: Quantumania, ovvero il film per il quale Jonathan Mayors era stato originariamente annunciato nel ruolo del villain, ma avrà un impatto significativo anche su tutta la produzione dei Marvel Studios. A questo punto, infatti, è facile ipotizzare come What If...?, più che un esperimento fine a sé stesso, rappresenterà un vero e proprio viaggio nelle possibilità del Multiverso venutosi a creare negli ultimi istanti della serie con Tom Hiddleston.

Senza contare ovviamente i pezzi da novanta, come il prossimo film di Doctor Strange, opportunamente intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness: tenuto conto di una possibile apparizione di Tom Hiddleston nei panni di Loki, il film avrà per protagonisti Benedict Cumberbatch nei panni dello stregone supremo ed Elizabeth Olsen in quelli di Wanda Maximoff, che tornerà dopo gli eventi di WandaVision. Sebbene la Marvel non abbia rivelato alcun dettaglio sulla trama del film, in uscita il 22 marzo 2022, non sembra azzardato supporre che l'uccisione di (questa versione di) Kang da parte di Sylvie sia abbastanza responsabile del titolo del film.

Tuttavia, prima di rivederlo diretto da Sam Raimi nel suo film stand-alone, Doctor Strange tornerà a lanciare incantesimi in Spider-Man: No Way Home, che uscirà nei cinema il 17 dicembre prossimo e sarà collegato a tutti i titoli Marvel sopracitati. Il catastrofico finale di Loki, infatti, sembra gettare un po' più di luce sul nuovo film di Jon Watts con protagonista Tom Holland. Sappiamo da diversi mesi che No Way Home sarà legato al Multiverso grazie (o a causa) delle dichiarazioni di Alfred Molina sul ruolo di Dottor Octopus, che non sarà una nuova versione bensì lo stesso ​​del leggendario Spider-Man 2 di Sam Raimi. Nel film è stato confermato ufficialmente anche Jamie Foxx di Electro (prevedibilmente la stessa versione del villain vista in The Amazing Spider-Man 2). Finora questi personaggi non erano mai stati considerati canonici per la storia del MCU, ma sprigionando il Multiverso Loki ha sicuramente fornito una spiegazione alla loro comparsa in No Way Home.

Infine, il pezzo forte: a meno che non abbiate vissuto su Marte (ma le voci potrebbero essere arrivate anche laggiù, o lassù), di certo avrete sentito parlare dei rumor sul ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield nei panni dei rispettivi 'vecchi' Spider-Man. I diretti interessati, incluso Tom Holland, hanno smentito categoricamente (proprio come qualche settimana aveva smentito Jonathan Majors interrogato su un suo possibile cameo in Loki) ma i media hollywoodiani danno per certa la presenza degli altri due Spider-Man nel nuovo film della saga. Come al solito, però, i fan dovranno aspettare e vedere.

Quel che sembra certo è che, dopo oltre un decennio di Marvel Cinematic Universe, i primi capitoli della Fase 4 sembrano aver già traghettato la saga di Kevin Feige nel Marvel Cinematic Multiverse: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.