Marvel, Chukwudi Iwuji al posto di Jonathan Majors nel ruolo di Kang? La teoria dei fan!

Una delle note liete di Guardiani della Galassia Volume 3 è senza dubbio la performance di Chukwudi Iwuji, nel ruolo di Alto Evoluzionario. L'interpretazione dell'attore ha sorpreso i fan Marvel che da qualche giorno online hanno avanzato una teoria che riguarda Kang il Conquistatore e il suo interprete, Jonathan Majors.

L'idea è semplice: Chukwudi Iwuji al posto di Jonathan Majors nel ruolo di Kang il Conquistatore. Tutto è partito tutto da un tweet che avanzava quest'ipotesi. Un tweet che in breve tempo è diventato virale.



"Kevin Feige in questo momento sta senza dubbio cercando di trovare un modo per spiegare che Alto Revoluzionario è una variante di Kang per portare Chukwudi Iwuji a sostituire Jonathan Majors dopo la sua performance" si legge online. La grande interpretazione di Iwuji in Guardiani 3 potrebbe influenzare le scelte di Kevin Feige.



Da questo tweet è nata una valanga di commenti e di altri post simili che inneggiano al clamoroso colpo di scena; Chukwudi Iwuji al posto di Majors.

Un'ipotesi che appare al momento soltanto fantascienza, nonostante l'arresto di Jonathan Majors in seguito ad una denuncia di violenze. All'orizzonte non sembrano esserci recasting di Kang.



Nel frattempo al cinema sta spopolando il terzo film della trilogia del Marvel Cinematic Universe di James Gunn; non perdetevi la nostra recensione di Guardiani della Galassia Volume 3, con protagonisti Chris Pratt nel ruolo di Peter Quill e Zoe Saldana nei panni di Gamora, al fianco di Karen Gillan, Dave Bautista, Sylvester Stallone e le voci di Bradley Cooper e Vin Diesel.