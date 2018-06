Marvel: Christopher Markus & Stephen McFeely sul Dr. Destino e gli X-Men

Mentre Noah Hawley sta lavorando alla sua versione del Dottor Destino per un potenziale progetto stand-alone targato Fox, gli sceneggiatori di Avengers: Infinity War, Christopher Markus & Stephen McFeely, hanno spiegato che anche loro vorrebbero adattare per il grande schermo l'iconico villain della Marvel.

"Si, assolutamente" hanno spiegato i due nel corso di un'intervista "Uno: faremmo una cosa che non fanno mai... restare fedeli al fumetto originale e renderlo il re della sua nazione e fargli indossare l'elmetto di metallo. Sembra Darth Vader. Se funziona in Star Wars, perché non rifarlo? Gli studios pensano sempre 'rendiamolo uno scienziato americano geloso della relazione tra Sue e Reed...'. No! Non è cosi. Capiamo il motivo di tale scelta, chiaro. Volevano renderlo riconoscibile per gli spettatori. Devi renderlo empatico. Vuoi che abbia un passato in comune con gli altri personaggi, ma non funziona sempre in questo modo.".

Insomma, i due sembra proprio che abbiano le idee chiare sul come adattare un personaggio complesso come il Dottor Destino!

E parlando degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, qualora l'accordo Disney/Fox andasse in porto, i due sceneggiatori scherzano: "Magari sapessimo qualcosa sugli X-Men! Quando lo abbiamo chiesto a Kevin Feige, non ci ha detto nulla. Crediamo non ci pensino finché l'accordo non sarà chiuso. Anche se crediamo che Feige, a letto, la notte, pensi a come introdurre gli X-Men in questo universo, con la moglie che gli urla 'ora basta!'.".