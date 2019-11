Marvel: Chris Pratt aveva sostenuto il provino per la parte di Captain America

Con l'arrivo online di Disney+, i Marvel Studios hanno condiviso tutta una serie di contenuti speciali e inediti dei suoi film, compreso una curiosità riguardante Chris Pratt, interprete di Peter Quill in Guardiani della Galassia.

All'interno di una featurette, Sarah Finn - direttrice casting per i Marvel Studios - ha rivelato che il nome di Chris Pratt le è giunto all'orecchio per la prima volta già all'epoca dei casting per la parte di Steve Rogers/Captain America, parte per cui effettivamente l'attore ha svolto un'audizione. Ovviamente, come noto, fu Chris Evans a ottenere il ruolo, con Pratt che fu respinto, ma poi richiamato per il provino della parte di Peter Quill in Guardiani della Galassia di James Gunn.

Quest'ultima non fu esattamente una "passeggiata nel parco" per l'attore poiché Gunn non voleva saperne di far sostenere un provino a un attore che aveva già svolto un audizione per un altro ruolo, prima di essere convinto dalla stessa Finn. "James Gunn è stato molto generoso nel dire questo di me - aveva commentato la Finn sul red carpet di Avengers: Endgame - sul fatto che io abbia insistito tanto sul fatto che Chris Pratt fosse l'uomo giusto per la parte, ma in realtà Chris non voleva la parte e rifiutò l'audizione. Alla fine sono riuscita a convincerlo e James disse che non voleva vederlo e a quel punto divenne proprio una sfida per me. Ero così contenta di aver convinto entrambi per l'audizione, è stato uno di quei momenti in cui si esclama "Eureka!", dove si sono tutti resi conto che fosse la scelta giusta. James si girò verso di me dopo 10 secondi e mi disse 'E' il nostro uomo'".

Chris Pratt ebbe quindi modo di apparire in Guardiani della Galassia, nonché nel suo sequel Guardiani della Galassia Vol.2 e nei due crossover Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame; rivedremo Pratt nel ruolo di Peter Quill nell'annunciato Guardiani della Galassia Vol.3 in arrivo probabilmente nel 2022. La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe comincerà ufficialmente il 1° maggio 2020 con l'uscita di Black Widow.