Marvel, Chris Hemsworth tornerà per Thor 5 e i film degli Avengers?

Sin da quando l'MCU ha cominciato a prendere forma nei primi anni del duemila, tra i volti più riconoscibili c'è sempre stato quello della star Chris Hemsworth, interprete di Thor, il quale ha avuto più film stand-alone di tutti gli altri membri originali degli Avengers. Però è vero che il tempo passa per tutti, quale sarà il futuro del franchise?

Nel mentre che ci chiediamo se abbiate letto la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, sarebbero però arrivati nuovi aggiornamenti su quella che sarà la decisione di Chris Hemsworth in merito al suo futuro nell'MCU.

A rivelarlo è stato proprio lo stesso regista degli ultimi film sul Dio del tuono, Taika Waititi, il quale durante la stessa intervista nella quale ha praticamente confermato che non prenderà parte al nuovo lungometraggio dedicato al personaggio, ha anche ammesso di aver sentito delle voci secondo cui è praticamente certo che il famoso attore tornerà anche per Thor 5.

Per quanto riguarda la possibile data di uscita della pellicola non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali, possiamo solo supporre che non arriverà in tempi brevi, visti i numerosi rinvii dell'MCU annunciati non molto tempo fa.

Voi che ne pensate? Aspettate con ansia questo ennesimo ritorno del super eroe?