Marvel, Chris Evans sul ritorno di Steve Rogers: 'Dovrà essere al momento giusto'

Il possibile ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers è uno degli argomenti preferiti degli appassionati dei Marvel Cinematic Universe fin da quando Deadline pubblicò quel famoso articolo che annunciava il coinvolgimento dell'attore in un nuovo film della saga.

In queste ore, durante un'intervista a Good Morning America per parlare del nuovo film Ghosted (che a quanto pare avrà parecchi cameo dal mondo Marvel), Chris Evans in persona ha commentato il ritorno di Steve Rogers, dichiarando: "Oh cavoli, sai, per quanto mi piacerebbe...è stato un momento davvero speciale della mia vita. Sono molto geloso del personaggio, il problema sostanzialmente è questo. Sono estremamente protettivo nei confronti di Steve Rogers. Per tornare, bisognerebbe trovare la ragione giusta, e soprattutto il giusto tempismo. Al momento forse sembra un po' troppo presto. Anthony Mackie è Capitan America ora. Ci sono altre storie da raccontare."

Ricordiamo che gli ultimi rumor sul futuro del Marvel Cinematic Universe, arrivati dal famoso portale Marvel Studios Spoilers che i veri Marvel Studios hanno fatto chiudere e denunciato a causa della diffusione di materiale top secret, hanno parlato di una possibile serie tv Marvel intitolata Nomad con Chris Evans e Scarlett Johansson, la quale sfrutterà (o sfrutterebbe) la storyline del Multiverso per raccontare l'avventura di Steve Rogers attraverso il tempo e lo spazio per riportare al loro posto le Gemme dell'Infinito. Senza contare le tante possibilità offerte da film come Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Al di là delle indiscrezioni, comunque, in molti nel settore suppongono che sia stato concordato qualcosa di concreto tra Chris Evans e i Marvel Studios, anche se al momento le due parti non sono pronte a rivelare ulteriori dettagli. Voi vorreste assistere al ritorno di Steve Rogers? Ditecelo nei commenti!