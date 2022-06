MCU, Chris Evans: 'Basta Cap, tornerei come Torcia Umana in Fantastici 4'

Chris Evans riprenderebbe volentieri il ruolo della Torcia Umana dei Fantastici Quattro in un eventuale progetto Marvel. Vediamo nel dettaglio che cosa ha raccontato.

Infatti, durante la promozione del suo ultimo film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di LIghtyear, la star dell'MCU ha rivelato a MTV News che tornerebbe senza ombra di dubbio a vestire i panni di una variante di Johnny Storm se ne capitasse l'occasione.

"Dio, non sarebbe fantastico? Non sarebbe fantastico?", ha detto l'attore. In Doctor Strange in the Multiverse of Madness, molti fan si aspettavano un suo cameo, ma Evans ha spiegato che non è mai stato nemmeno contattato per il ruolo. In caso di chiamata da parte della Marvel però, per l'amato Captain America il ritorno come membro di uno dei Fantastici Quattro sarebbe più allettante rispetto a il suo iconico ruolo con lo scudo:

"No, nessuno è mai venuto da me per questo. Voglio dire, non sono più esattamente lo stesso. Si parla di 15, quasi 20 anni fa. Oh mio Dio, sono vecchio. Amo davvero quel personaggio, ma... non stanno facendo qualcosa ora con i Fantastici Quattro?"

Ha continuato: "Sì, immagino sia vero. Voglio dire, immagino che tutte le scommesse siano sbagliate. Sì. Guarda, mi piacerebbe. Mi piacerebbe. Sarebbe davvero più facile per me rispetto al tornare come Cap", ha ammesso. "Capisci cosa intendo? Cap è così prezioso per me. E sai, quasi non voglio interrompere quella bellissima esperienza che è stata. Ma Johnny Storm, sento che non ha davvero avuto la sua giornata. Era prima che la Marvel trovasse davvero le sue basi. Quindi ho adorato quel ruolo e, sai, chissà".

E voi cosa pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo con le dichiarazioni di Chris Evans che ha da poco compiuto 41 anni.