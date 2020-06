Marvel, Chris Evans a Paul Rudd: 'Ho un video di te che canti e balli un pezzo di Grease'

Il primo giorno di scuola è sempre il più duro: una nuova situazione in cui ambientarsi, nuovi compagni di classe da conoscere, l'insicurezza che spesso s'impadronisce di te. Bene, Paul Rudd provò una sensazione molto simile a questa durante il suo primo giorno sul set di Captain America: Civil War.

Il film fu infatti la prima occasione per l'attore di conoscere i suoi nuovi colleghi del Marvel Cinematic Universe, ma a quanto pare Chris Evans e co. trovarono immediatamente il modo giusto per rompere il ghiaccio: "Non so se te lo ricordi. Quel giorno, che era praticamente il primo giorno in cui ti vedevo, Anthony [Mackie], io e Scarlett [Johansson] ci mettemmo in testa che avremmo girato questo video per la gang Marvel, una specie di video per l'annuario, incentrato su quella canzone di Grease, 'We go together, like rama lama', qualcosa del genere. Io ero tipo: 'Ciao, piacere di conoscerti, tu non mi conosci, ma faresti questa cosa?' [...] E tu lo facesti" ha raccontato Evans durante una chiacchierata con il suo collega.

"Oh mio dio, mi dispiace, l'ho trovato. È troppo imbarazzante, non posso far vedere questa roba" ha proseguito poi Evans scavando nella memoria del suo telefono. Sempre durante la videochiamata con Rudd, Chris Evans ha parlato del modus operandi dei Marvel Studios nel trovare idee per i nuovi film; i fan, intanto, stanno festeggiando il quinto anniversario di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe.