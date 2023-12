Marvel ha chiesto a Mark Ruffalo di non parlare del film di Hulk: novità in arrivo?

Le indiscrezioni su un nuovo film di Hulk nel MCU si sono riaccese negli ultimi mesi grazie ai più illustri insider del settore, ma in queste ore il fuoco della speranza è stato alimentato nientemeno che dallo stesso Mark Ruffalo.

Nel corso di una nuova intervista promozionale concessa a ComicBook per l'uscita di Povere Creature! negli Stati Uniti, infatti, l'attore ha svelato che i Marvel Studios gli hanno chiesto di non rilasciare dichiarazioni sul film stand-alone di Hulk, in seguito all'accordo tra Disney e NBCUniversal. "Mi è stato chiesto più o meno gentilmente di non commentare la cosa, e con 'la cosa' intendo questa cosa nello specifico, il film su Hulk" ha dichiarato l'attore, che poi ha aggiunto: "Posso dire che spero che un giorno lo faremo, e sono sicuro che sarebbe molto bello, ma non lo so ancora."

Come anticipato in apertura, secondo i due rinomati scooper Can we get some toast e My time to shine hello i Marvel Studios realizzeranno presto un film dedicato ad Hulk, il secondo dopo The Incredible Hulk del lontano 2008 (fu il secondo film del MCU) e nuovo capitolo della saga che il franchise sta portando avanti tra She-Hulk e il prossimo Captain America: Brave New World, ma al momento non è dato sapere se questo attesissimo film arriverà prima o dopo Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, i quali ovviamente includeranno la presenza di Bruce Banner.

Ricordiamo che Mark Ruffalo interpreta Hulk/Bruce Banner nel MCU da oltre dieci anni: ha sostituito Edward Norton nel 2012 ed è apparso in tutti i film degli Avengers e in altri capitoli della saga, come Thor e Shang-Chi, oltre agli episodi di She-Hulk.