Marvel, chi sarà il Reed Richards dei Fantastici Quattro nel MCU? Parliamone

In attesa di scoprire chi sostituirà Jon Watts alla regia di Fantastici Quattro, il nuovo film del MCU attualmente in lavorazione in casa Marvel Studios, i fan in queste ore stanno discutendo anche sul chi finirà con l'interpretare Reed Richards, Mr. Fantastic, il famoso leader del supergruppo.

VI AVVISIAMO, prima di continuare nella lettura dell'articolo, che questa pubblicazione è CONTRASSEGNATA COME SPOILER, quindi attenzione se non avete ancora visto Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Come scoperto in questi giorni, infatti, John Krasinski interpreta Reed Richards in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, o per lo meno una versione di Reed Richards che in uno degli universi alternativi visitati dal supereroe di Benedict Cumberbatch nel corso del film di Sam Raimi. In questa terra parallela il Mr. Fantastic di John Krasinski - un vecchio sogno dei fan della Marvel: fate una rapida ricerca su google per scoprire da quanti anni vengono pubblicate fan-art che immaginano l'attore nei panni del supereroe - è uno dei membri degli Illuminati, ma insieme a tutti loro viene brutalmente ucciso da Scarlet Witch.

Cosa vuol dire questo per il film dei Fantastici Quattro del MCU? Presumibilmente, non vuol dire nulla: del resto la giostra del Multiverso sembra sempre di più un escamotage narrativo che i Marvel Studios stanno utilizzando per 'liberarsi' dalla (pseudo)rigidità della narrazione da universo condiviso che ha dominato le prime tre Fasi del progetto di Kevin Feige. Quello interpretato da John Krasinski in Doctor Strange 2 è solo un Mr. Fantastic degli infiniti possibili, dunque per scoprire chi interpreterà il supereroe nel film bisognerà attendere comunicazioni ufficiali da parte dei Marvel Studios.

Come i fan avranno sicuramente notato, infatti, non esiste una regola ferrea che lega gli attori al personaggio: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen e Rachel McAdams, o Hayley Atwell e Lashana Lynch e così via, interpretano diverse versioni dello stesso personaggio, mentre Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield sono stati tre Peter Parker diversi. Secondo questo principio, John Krasinski potrà essere il Reed Richards del MCU (denominata ufficialmente Terra 616 nel Multiverso) e allo stesso tempo potrebbe non esserlo, qualora i Marvel Studios dovessero decidere di affidare il ruolo a qualcun altro.

