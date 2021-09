Marvel, chi è il nuovo leader degli Avengers? Ecco l'opinione di Benedict Cumberbatch

Nel corso di una recente intervista, a Benedict Cumberbatch è stato chiesto chi sia adesso il leader degli Avengers nel Marvel Cinematic Universe, ora che Iron Man / Tony Stark è morto e che Captain America / Steve Rogers si è ritirato a vita privata. La star di Doctor Strange ricomparirà nel nuovo film su Spider-Man e nel suo Doctor Strange 2.

All'attore interprete di Stephen Strange è stato chiesto se attualmente sia proprio lui il leader degli Avengers superstiti alla battaglia con Thanos, vista anche la dipartita di Vedova Nera / Natasha Romanoff. "Su questa ci devo riflettere", è stata la risposta dell'attore di Doctor Strange. Tuttavia, anche se di fatto non dovesse essere il leader della formazione, Doctor Strange ha di sicuro una certa autorità in mezzo al gruppo, e questa aumenterà a dismisura vista la sua importanza nel futuro del Marvel Cinematic Universe, non solo comparirà nei prossimi film come Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma la sua presenza era prevista addirittura per il finale di WandaVision poi successivamente modificato prima dell'uscita in streaming.

Continuando a parlare del prossimo film su Spider-Man, Cumberbatch ha dichiarato: "Sì sarà molto divertente, e ci sarà tanto di cui parlare del film. Sono sicuro, ma è anche un concept affascinante e ricco di sfide. Non l'ho ancora visto ma da quello che so credo abbia raggiunto il suo obiettivo. E voglio dire, persino sulla sceneggiatura si riusciva a percepire la sua audacia, il suo 'Come diavolo funzionerà?'. Poi è anche emozionante vedere tutti all'opera con l'esplorazione di quelle idee. Quindi sì, sono molto impaziente di vedere cosa ne verrà fuori. Sono quasi sicuro che sarà un successo".

Intanto, le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness si sono concluse ed Elizabeth Olsen ha condiviso un suo scatto dal set della pellicola di Sam Raimi.