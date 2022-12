Marvel, chi è più forte tra Thanos e Kang? Risponde la star di Ant-Man Jonathan Majors

Dopo le dichiarazioni di James Cameron sugli effetti speciali di Avatar La via dell acqua paragonati a quelli Marvel Studios, torniamo a citare il famoso villain degli Avengers, il superlativo Thanos, questa volta in merito ad un'intervista di Jonathan Majors.

Parlando con CinePop, infatti, l'attore del nuovo villain del MCU Kang il Conquistatore ha spiegato che in questo momento c'è un vuoto di potere all'interno della saga. Come evidenziato da Avengers: Endgame, il viaggio nel tempo è una possibilità nel MCU e nel corso della Fase 4 i fan hanno visto diversi universi paralleli entrare in collisione...purtroppo per i buoni, però, il Multiverso è proprio il dominio di Kang.

Quindi la domanda che tutti si fanno è: chi è più forte tra Thanos e Kang? "È difficile da dire" ha riflettuto Jonathan Majors. "Penso che Thanos sia stato un cattivo incredibile. Siamo arrivati a questo punto solo grazie al grande lavoro di Josh Brolin nei panni di Thanos. Capisco i paragoni tra Thanos e Kang, ma sono mondi completamente diversi".

Kang il Conquistatore farà il suo esordio/ritorno (dopo il 'cameo' di una sua variante nel finale di Loki) nel primo film della Fase 5 del MCU Ant-Man & The Wasp: Quantumania, in uscita il 15 febbraio prossimo. Il film anticiperà gli eventi del prossimo crossover Avengers: The Kang Dynasty, e proprio in questi giorni un nuovo rumor ha provato ad anticipare quali saranno i nuovi Avengers che per primi affrontare il pericoloso villain.