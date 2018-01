Marvel: Chi è il Chris "più figo" dell'MCU? Chris Hemsworth lo sa!

è stato chiesto chi sia il "Chris" più figo del Marvel Cinematic Universe e lui, beh, ha risposto all'intervistatore, anche se non nel modo che potremmo aspettarci. Site curiosi di sapere come?

Se doveste pensare ad una preferenza, chi scegliereste tra i 3 Chris che interpretano dei supereroi nel Marvel Cinematic Universe? Il possente Thor (Chris Hemsworth)? Il viaggiatore spaziale Star-Lord (Chris Pratt)? Oppure il potenziato Captain America (Chris Evans)?

Alla star di Avengers: Infinity War, Chris Hemsworth, è stata posta la stessa domanda mentre promuoveva il suo ultimo film, 12 Strong, e lui ha risposto indicando la sua co-star Michael Pena, che gli sedeva accanto, il quale, ha reagito in modo molto divertente:

"E' lui, lui è l'unico uomo a cui riesco a pensare se parliamo di gente "figa".

Ma, insomma! Non è giusto! O forse lo è? Di certo ha usato una buona dose di fair-play.

Signore, signori, diteci: secondo voi chi è il più figo dell'Universo (Marvel)?

