Marvel, Charlize Theron si presenta pubblicamente ai fan: 'Ecco Clea'

Scaduto 'l'embargo sugli spoiler' deciso dai Marvel Studios sui propri canali social, Charlize Theron si è pubblicamente palesata ai fan del Marvel Cinematic Universe attraverso la sua pagina Instagram.

Come potete vedere in calce all'articolo, l'attrice premio Oscar ha pubblicato due immagini tratte dalla scena post credit di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, una che la ritrae al trucco sul set e un'altra che la mostra al fianco del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch. Per chi volesse delucidazioni, alla fine del nuovo film di Sam Raimi viene svelato che Charlize Theron interpreterà Clea nel MCU: anche se il suo personaggio non rivela mai il proprio nome né a Stephen Strange né agli spettatori, diversi rumor avevano anticipato la sua presenza nel film e adesso l'attrice ha definitivamente confermato l'identità della sua supereroina col post ufficiale pubblicato sui propri canali.

Per chi non lo sapesse, Clea nei fumetti Marvel è la nipote di Dormannu, nata da una relazione clandestina tra Umar, la sorella del sovrano della Dimensione Oscura, e il principe Orini, erede del trono di Dormannu: nel corso della sua storia editoriale Clea venne abbandonata da sua madre e per molti anni ha ignorato la sua discendenza, e tra una peripezia e l'altra ha incontrato Doctor Strange e con lui ha avuto una relazione. Sarà interessante scoprire quale sarà la sua storia nel MCU e quale ruolo i Marvel Studios hanno pensato per Charlize Theron, che evidentemente tornerà per il non ancora annunciato ufficialmente Doctor Strange 3.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.