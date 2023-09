Marvel sta cercando sceneggiatori per il film sugli X-Men? Le ultime voci

Era il novembre 2017 quando Marvel volle acquistare Fox (desiderio avverato meno di due anni dopo), ma l'approdo degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe si fa ancora attendere. Quando avverrà la tanto attesa integrazione tra franchise?

Al momento, sappiamo che i Marvel Studios stanno organizzando degli incontri con gli sceneggiatori per l'autunno 2023, durante i quali cercheranno di trovare soluzioni riguardante gli X-Men. Nonostante al momento non ci sia "alcuna fretta" di accelerare le tempistiche, alcune fonti riportano che, in ultima analisi, gli sceneggiatori ufficiali verranno nominati all'inizio del 2024.

In un'occasione precedente, un giornalista chiese a Kevin Feige se gli X-Men sarebbero arrivati nella Fase 10 del MCU (così da creare un parallelismo con la X), e questa è stata la risposta di Feige: "Vuoi aspettare fino alla Fase 10 per gli X-Men? Be', è decisamente più del previsto!". Al momento, ricordiamo le brevi apparizioni in Ms. Marvel e Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Nell'attesa di ruoli più centrali, un primo "assaggio" ci verrà servito in Deadpool 3, film diretto da Sham Levy e scritto con la collaborazione di Rhett Reese, Paul Wrnick e Zeb Wells. Nel cast, infatti, ci sarà l'intramontabile Hugh Jackman a interpretare James "Logan" Howlett/Wolverine, a cui si aggiunge un cast composto da Ryan Reynolds (Wade Wilson/Deadpool), Morena Baccarin (Vanessa) e Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead). Dopo l'anticipazione dell'uscita, il film debutterà il prossimo 3 maggio 2024.

Non ci resta che attendere ulteriori dettagli dai Marvel Studios e, in particolare, da Kevin Feige.