Marvel celebra la festa del papà, ma nella lista di super manca il più importante di tutti

Marvel ha voluto salutare tutti i papà supereroi dell'MCU in occasione della festa del papà 2022 con un post social che ha attirato la curiosità dei fan e ha anche generato perplessità per la scelta di alcuni personaggi. Il rapporto padre-figli è un tema ricorrente nel franchise, sin dal primo capitolo di Iron Man nel 2008.

In occasione della ricorrenza dedicata a tutti i papà nei Paesi anglosassoni, Marvel UK li ha celebrati con un post e la didascalia "Super Eroi papà". Lo scorso anno si registrarono i tributi degli eroi Marvel per la festa della mamma, nel mese di maggio.



Ovviamente non sono mancate le critiche per il post sulla festa del papà, visto che diversi fan hanno sottolineato come non tutti i padri del franchise siano stati inclusi nella gallery di foto.

Sicuramente il post mostra quanto sia vario il gigantesco universo cinematografico e televisivo creato in questi anni da Marvel Studios.



L'assenza che fa più rumore è quella di Tony Stark, che molti hanno definito una sorta di padre per personaggi come Visione, Peter Parker e Nebula.

Altri si sono opposti all'inclusione di Thanos e di Odino. Soprattutto il personaggio di Josh Brolin è stato definito un padre orribile per il modo in cui tratta Gamora e la sua presenza nella gallery secondo molti è una scelta sbagliata.

E voi? Quali personaggi avreste inserito?



