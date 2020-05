Marvel celebra l'Hamburger Day con dei meravigliosi panini dedicati agli Avengers

Ieri si è celebrato l'Hamburger Day, giornata dedicata in tutto al mondo alla ricetta di origini tedesche divenuta col tempo simbolo della cultura gastronomica americana. Per l'occasione, Marvel ha proposto una serie di panini dedicati ai vari membri degli Avengers disponibili nei parchi a tema Disney.

Come potete vedere nelle foto in calce all'articolo, il sito della Casa delle Idee ha scelto come cavallo di battaglia l'Avengers Wagyu Beef Burger dal panino rosso fiammante con il simbolo dei vendicatori e disponibile allo Shanghai Disneyland Resort.

Per chi preferisce qualcosa di più tradizionale, però, c'è invece il classico American Cheesburger con cetriolini, salsa barbecue e una bella maschera di Iron Man stampata sul pane, mentre il Gamma Ray Plant Burger è un panino a base vegetale - rigorosamente verde - dedicato a Hulk.

Dall'Hong King Disneyland Resort arriva invece il Beetroot and Cheese Burger ispirato all'attrazione Ant-Man and the Wasp: Nano Battle inaugurata o scorso marzo da Paul Rudd in persona. Durante l'apertura, i fan hanno potuto inoltre assaggiare il Green Tea Cheese Burger e lo Spicy Chicken Burger a tema supereroistico.

A proposito del franchise Disney, un fan di recente ha elencato in ordine cronologico tutte le scene del MCU, la cui attesa Fase 4 verrà inaugurata il prossimo settembre da Black Widow. Nel frattempo, vi lasciamo anche al nostro video sul villain più forte del Marvel Cinematic Universe.