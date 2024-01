Marvel, Carrie Bernans ferita gravemente da un pirata della strada

Carrie Bernans, attrice e stunt-woman molto attiva nei cinecomic Marvel, è stata ricoverata in ospedale in seguito ad un incidente stradale causato da un pirata della strada. La madre di Bernans, Patricia Lee, ha condiviso alcuni dettagli su quanto accaduto in un post pubblicato su Instagram per informare i fan.

Nel post, Lee spiega che Bernans era in compagnia di un amico il giorno di Capodanno e stavano passeggiando accanto ad uno stand di street food quando Bernans è stata investita da una macchina che le ha fatto perdere conoscenza, incastrandola proprio nello stand. Nel frattempo, il conducente dell'auto, secondo quanto raccontato nel post, ha cercato di fuggire, venendo poco dopo arrestato dalla polizia. Carrie Bernans lavora nel mondo del cinema come attrice e stunt-woman, anche in diversi film MCU come Black Panther e il sequel orfano di Chadwick Boseman; pochi mesi fa è uscito anche il libro ufficiale di Black Panther 2.

Nella dinamica dell'incidente occorso a Bernans sono rimaste ferite nove persone. Bernans ha riportato diverse fratture e denti scheggiati; nonostante abbia provato un trauma molto forte ha dichiarato di essere grata per essere ancora in vita e di essere riconoscente per il sostegno ricevuto. Nel post si legge che 'questo imprevisto non ha scalfito la sua convinzione che qualcosa di straordinario stia ancora prendendo forma per volontà di Dio. Nonostante le ferite riportate nella collisione causata da un incidente con un pirata della strada a New York, è piena di speranza e fede nell'evolversi di un nuovo e bel capitolo. Vi preghiamo di tenerla nei vostri pensieri e preghiere mentre percorre questo cammino verso la guarigione e verso nuovi inizi'. Di recente, Bernans è diventata madre ma per fortuna il piccolo non era insieme a lei al momento dell'incidente.

Recuperate su Everyeye la recensione di Black Panther Wakanda Forever, film al quale ha lavorato anche Carrie Bernans.