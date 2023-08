Marvel, anche Captain America 4 cambia data d'uscita? Cosa sta succedendo in casa Disney

Nei giorni scorsi Disney ha pubblicato un nuovo calendario uscite che ha fatto fuori l'attesissimo Deadpool 3 dalla sua data d'uscita di maggio 2023, creando un grosso problema anche per Captain America: Brave New World.

Al momento, infatti, il prossimo film del MCU previsto al cinema è The Marvels, la cui data d'uscita è stata appunto confermata dal nuovo calendario della Disney, dopo il quale sarebbe dovuto uscire proprio Deadpool 3, previsto inizialmente prima per settembre 2024 e poi per novembre 2024, e recentemente anticipato a maggio 2024 prima dell'ultimo cambio di piano dovuto all'interruzione delle riprese causate dagli scioperi di Hollywood. Ora la domanda è, questi aggiornamenti avranno ripercussioni su Captain America 4?

Il film con Anthony Mackie, il primo capitolo del franchise di Captain America a seguire le avventure del nuovo eroe a stelle strisce Sam Wilson, è attualmente previsto per 26 luglio 2024, una data che fino a pochi giorni fa lo posizionava dopo l'uscita di Deadpool 3: senza più il film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, però, Captain America: Brave New World uscirebbe a ben otto mesi di distanza da The Marvels, creando un gap praticamente infinito per i fan del Marvel Cinematic Universe, abituati ad avere appuntamenti con i loro supereroi preferiti a cadenza più o meno regolare.

La fortuna di Captain America 4 però è che le riprese del film si sono concluse il 30 giugno scorso, il che lo mette in una posizione di estremo vantaggio nei confronti di Deadpool 3, i cui lavori sono stati bloccati a metà dallo sciopero. Considerato che la data d'uscita del mese di maggio è una tradizione dei Marvel Studios, è possibile che la Marvel finirà con l'anticipare Captain America 4 a maggio (il film era previsto per il 3 maggio 2024, prima di essere posticipato al 26 luglio) e invertirlo nuovamente con Deadpool 3. Oppure, qualora per via degli scioperi per Captain America 4 dovesse risultare impossibile arrivare in tempo a maggio prossimo, i fan Marvel faranno bene a prepararsi ad una lunga attesa.

Chiaramente al momento si tratta solo di supposizioni, e va precisato che questo momento di transitoria incertezza continuerà fino a che gli scioperi non saranno terminati. Ovviamente vi terremo aggiornati, quindi restate con noi.