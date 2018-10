Marvel cancella una data di uscita nel 2020, al suo posto Jungle Cruise della Disney

Chiaramente, dopo tutto il caos generato dal licenziamento di James Gunn con conseguente slittamento di Guardiani della Galassia vol.3, i Marvel Studios stanno rivedendo un po' i loro piani e, soprattutto, la scaletta di uscite dei prossimi anni.

Ed il The Hollywood Reporter ha confermato che la Marvel ha "cancellato" una data di uscita: quella del 31 luglio 2020. In questo modo, i Marvel Studios avranno in uscita soltanto due film per il 2020: il 1° maggio 2020 ed il 6 novembre 2020. A questo punto tutte le speculazioni e le toto-scommesse sul terzo film del 2020 che avrebbe sostituito il terzo Guardiani della Galassia decadono.

Al posto del "film Marvel" arriva Jungle Cruise. La Disney ha, infatti, annunciato che il film con Dwayne 'The Rock' Johnson non occuperà proprio quello slot ma uscirà comunque il 24 luglio 2020.

Questo il calendario aggiornato delle uscite ufficiali della Walt Disney Pictures per il 2020:

14 Febbraio 2020: Film Live-Action senza titolo

6 Marzo 2020: Film Pixar Senza titolo

27 Marzo 2020: Mulan

1° Maggio 2020: Film Marvel senza titolo

29 Maggio 2020: Maleficent 2

19 Giugno 2020: Film Pixar senza titolo

24 Luglio 2020: Jungle Cruise

9 Ottobre 2020: Film Live-action senza titolo

6 Novembre 2020: Film Marvel senza titolo

25 Novembre 2020: Film Disney Animation senza titolo

23 Dicembre 2020: Film Live-action senza titolo

Noi cercheremo di aggiornavi sulle prossime novità a riguardo.