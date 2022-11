Marvel, Cameron Crowe vuole Dua Lipa per un film su Dazzler!

Gli X-Men stanno arrivando, per la gioia dei tanti fan Marvel che da anni ne chiedevano l'inserimento nel Marvel Cinematic Universe: Deadpool e Wolverine sembrano poter dare il via a una vera e propria invasione di mutanti nel franchise, ma già qualcuno comincia a proporre personaggi a cui dedicare uno stand-alone. Dazzler, ad esempio!

Dopo il pentimento di Daniel Radcliffe per la questione Wolverine, infatti, il regista di Quasi Famosi Cameron Crowe ha sganciato la bomba: la sua idea sarebbe quella di dirigere un film incentrato sulla nostra Alison Blaire... Con Dua Lipa come protagonista!

"Datemi un film su Dazzler, facciamolo! Chi dovrebbe interpretare Dazzler? Io credo possa essere Dua Lipa. Domani potreste sentirmi dire: 'Sì, stavo pensando a Dua Lipa come Dazzler, ci penso da un sacco di tempo'. E non vi darei alcun merito per questo! No, no, penso sarebbe bello. Fare un film del genere sarebbe una potenza. Potresti sviluppare il personaggio e tutta quella roba profonda, ma anche dare spettacolo. Si può fare, ed è lì che stiamo andando, chiaramente" sono state le parole di Crowe a The Playlist.

Cosa ne dite? Credete che Dua Lipa sia effettivamente adatta a un ruolo del genere? Il background da cantante di Dazzler, d'altronde, lo conosciamo tutti... Nell'attesa, comunque, sentiamo cos'ha da dire Kevin Feige sull'introduzione di nuovi personaggi nella Fase 4 dell'MCU.