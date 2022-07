Marvel, quanti cameo di Stan Lee sono stati tagliati nell'MCU?

Stan Lee si è divertito a regalarci apparizioni nei film del Marvel Cinematic Universe fino al momento della sua morte: l'ultimo cameo di The Man risale proprio a quell'Avengers: Endgame che concluse il primo macro-ciclo costituito dalle prime tre Fasi del franchise. Ma siamo sicuri di averli visti davvero tutti?

Già, perché se è vero che il buon Stan non ha saltato neanche un film dell'MCU finché è stato tra noi, è anche vero che alcune delle sue comparse sono state inserite in sostituzione di qualche prima versione giudicata non particolarmente efficace dalla produzione.

È il caso di due film in particolare, vale a dire Avengers e Guardiani della Galassia: nel primo evento crossover datato 2011, infatti, il cameo originale di Lee vedeva il patron di Marvel intervenire durante un dialogo tra Steve Rogers e una cameriera, con il Sorridente che avrebbe dovuto urlare al povero Captain America qualcosa tipo "chiedile il numero, imbecille!".

Come raccontato dallo stesso James Gunn, invece, il cameo che Stan Lee girò per Guardiani della Galassia era inizialmente ambientato nella dimora del Collezionista, con il buon Stan che, esposto in una delle teche, avrebbe alzato il dito medio in direzione di Groot: la scena, però, fu ritenuta non adatta al mood del momento, e soprattutto troppo simile a quella con protagonista Peter Quill dopo l'arresto da parte della Nova Corps.

Chissà che un giorno gli Studios non possano decidere di farci questo regalo, concedendoci comunque uno sguardo a questi cameo mai finiti sul grande schermo! Nel caso aveste bisogno di un recap, intanto, qui trovate la nostra guida alle prime Fasi del Marvel Cinematic Universe.