Marvel, cambia tutto! Fase 7, Saga di Battleworld e Avengers: Forever, nuovi leak

Ci risiamo: in queste ore è spurato sul web un nuovo leak sul futuro del Marvel Cinematic Universe, proveniente dalla stessa fonte che qualche settimana fa si è dimostrata a dir poco affidabile riguardo i prossimi capitoli della Saga del Multiverso.

Stiamo parlando del famoso account MarvelStudiosSpoilers, che è stato fonte di una grande quantità di informazioni accurate nel corso degli anni, e che ha riferito che i Marvel Studios, consapevoli del fatto che la Fase 4 è stata colpita da un problema di quantità rispetto alla qualità, stanno ora cercando di riprogrammare la line-up di film e programmi TV, riducendo così il numero di progetti rilasciati ogni anno. Tuttavia, la lista provvisoria fornita da MSS include alcune grandi sorprese, come un'espansione dell'intera Saga del Multiverso che a quanto pare andrà a coprire anche l'intera Fase 7, a sua volta definita come la 'Saga di Battleworld', durante la quale prenderanno il largo alcuni progetti ambientati nel MCU 'principale' e altre storie 'dal Multiverso' come ad esempio Nomad, una serie tv con il ritorno di Chris Evans e Scarlett Johansson nei panni di due versioni di Captain America e Black Widow dal Multiverso.

Ecco la lista completa:

Fase 5

Ant-Man and the Wasp: Quantumainia (Released)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 5th May 2023

Secret Invasion - May 17th- June 21st 2023

Loki Season 2 - July 26th-August 30th 2023

Echo - October 2023

Mephisto - Halloween Season 2023 (Special) - sarà girato durante Agatha

The Marvels - November 10th 2023

Sentry - Holidays 2023 (Special) - sarà girato durante Thunderbolts

Ironheart - Early 2024

Daredevil: Born Again - Spring 2024

Captain America: New World Order - May 3rd 2024

I Am Groot 2 - Mid 2024 (Shorts)

Thunderbolts - July 26th 2024

Deadpool 3 - September 6th 2024

Wonder Man - Fall 2024

Man-Thing - Halloween 2024 (Special)

Fase 6

Blade - November 8th 2024

Silver Surfer - Holiday 2024 (Special)

Agatha: Coven of Chaos - Late 2024/Early 2025

Fantastic Four - February 14th 2025

Vision Quest - Spring 2025

Armor Wars - May 2nd 2025 (Film)

What If...? Season 2- Mid 2025

Young Avengers - 25th July 2025 (Film)

Midnight Angels - Fall 2025 (Show)

Ghost Rider - Halloween 2025 (Special)

Zombies - October 2025

Shang-Chi 2 - November 7th 2025

Nova - Holiday 2025 (Special)

Spider-Man 4 - December 19th 2025 (Film)

Strange Academy - Late 2025/Early 2026 (Show)

Doctor Strange 3 - 13th February 2026 (Film) (anticipato a prima di Kang Dynasty)

Ms. Marvel 2 - Spring 2026 (Show)

Avengers: The Kang Dynasty - 1st May 2026 (Film)

Fase 7

Moon Knight Season 2- Mid 2026

Midnight Suns - 24th July 2026 (Film)

She-Hulk Season 2- Fall 2026

Untitled Halloween Special - Halloween 2026 (Special) (dovrebbe essere dedicato a Black Knight)

World War Hulk - November 6th 2026 (Film) - (Nato come serie ma trasformato in film per questioni di budget e per quella data la Marvel avrà ripreso i diritti di Hulk)

What If...? Season 3- Early 2027

Eternals 2 - February 12th 2027 (Film)

Illuminati - Spring 2027 (Show)

Nomad (show)

Avengers: Secret Wars - May 7th 2027 (Possibly 2028)

Avengers: Forever - July 30th 2027 (Film)

Seguiranno maggiori approfondimenti sul colossale leak di Marvel Studios Spoiler, quindi rimanete sintonizzati!