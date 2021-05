Marvel, cambia il calendario della Fase 4: ecco le nuove date di uscita

In attesa di poter finalmente inaugurare la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe il prossimo luglio con l'uscita di Black Widow, Disney ha annunciato delle nuove modifiche al calendario del franchise, in particolare per quanto riguarda i film in arrivo tra il 2022 e il 2023.

Come riportato da Deadline e altri media americani, infatti, la compagnia ha spostato l'uscita di un film Marvel senza titolo di un anno, dal 7 ottobre 2022 al 6 ottobre 2023. Di conseguenza, la pellicola fissata al 3 novembre 2023 è slittata di una settimana al 10 novembre 2023.

A giudicare dal trailer dedicato al futuro del MCU diffuso a inizio mese, possiamo dare per scontato che uno tra questi slot e quello fissato al 28 luglio 2023 (al momento il più probabile) verrà riempito dall'atteso Fantastici 4 di Jon Watts, l'unico titolo presente nel filmato ancora in attesa di una data di uscita. Inoltre, ricordiamo che è in lavorazione anche il film di Blade con protagonista Mahershala Ali.

Il calendario della Fase 4 cinematografica al momento è dunque così composto:

Black Widow - 7 luglio 2021

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli- 1° settembre 2021

1° settembre 2021 Eternals - 3 novembre 2021

- 3 novembre 2021 Spider-Man: No Way Home - 17 dicembre 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 23 marzo 2022

Thor: Love and Thunder - 4 maggio 2022

Black Panther: Wakanda Forever - 8 luglio 2022

The Marvels - 11 novembre 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 17 febbraio 2023

Guardiani della Galassia vol. 3 - 5 maggio 2023

Film Marvel senza titolo - 28 luglio 2023

Film Marvel senza titolo - 6 ottobre 2023

Film Marvel senza titolo - 10 novembre 2023

Intanto, lo studio ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Eternals.