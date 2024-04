Marvel: il calendario MCU 2024-2025 aggiornato, quali film e serie tv escono?

Il calendario delle uscite Marvel Cinematic Universe: quali film e serie tv targati Marvel Studios arriveranno nei prossimi mesi e anni al cinema e sulla piattaforma di streaming on demand Disney+? Vi proponiamo un rapido riepilogo.

Attualmente, il calendario delle uscite Disney al cinema include diversi progetti Marvel Studios con una data d'uscita ufficiale già fissata: nel 2024, ad esempio, ci sarà Deadpool & Wolverine, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 24 luglio (26 luglio negli Stati Uniti), mentre nel 2025 il numero di film aumenterà dato che il pubblico potrà tornare al cinema con la Marvel per ben quattro volte grazie Captain America: Brave New World (16 febbraio), Thunderbolts (2 maggio), I Fantastici 4 (25 luglio) e Blade (7 novembre). Considerato che le riprese di Fantastici 4 e Blade non sono ancora iniziate c'è da tenere in conto la possibilità di un rinvio, con Fantastici 4 che potrebbe slittare a novembre e Blade al 2026, ma per ora il calendario ufficiale ha confermato queste date.

Per quanto riguarda Disney+, invece, il calendario delle uscite Marvel è attualmente sconosciuto: sappiamo che ci sono diversi progetti in arrivo, tra i quali Agatha, Wonder Man, Ironheart, Daredevil: Born Again, la serie tv animata di Spider-Man e What If 3, ma tutti questi progetti sono sprovvisti di date d'uscita, sebbene ci si aspetta che arriveranno in streaming tra il 2024 e il 2025.

Vi terremo aggiornati: nel frattempo, indovinate qual atteso film Marvel è stato il grande assente al CinemaCon.

