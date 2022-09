Marvel, il calendario aggiornato di tutti i film MCU: verso la Fase 5

Il Disney D23 Expo si avvicina e prima di essere inondati dai possibili annunci Marvel che arriveranno nel corso dell'evento, facciamo ordine sulle prossime uscite della saga e rivediamo insieme il calendario dei nuovi film MCU.

La Saga del Multiverso, iniziata con la Fase 4, concluderà il proprio primo atto a novembre con Black Panther: Wakanda Forever, con la Fase 5 che invece inizierà a febbraio con Ant-Man & The Wasp: Quantumania per concludersi a luglio 2024 con il chiacchieratissimo Thunderbolts. Dopodiché inizierà la misteriosa Fase 6, per la quale ci si aspettano grossi aggiornamenti proprio al d23 dato che ad oggi è composta 'soltanto' da Fantastici 4, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Al momento della pubblicazione di questo articolo, ecco quali sono tutte le date di uscita dei prossimi film del MCU, incluse quelle delle serie tv attualmente note:

Black Panther: Wakanda Forever - 9 novembre

Ant-Man & The Wasp: Quantumania - 17 febbraio 2023

Secret Invasion - primavera 2023

Guardians of the Galaxy 3 - 5 maggio 2023

Echo - estate 2023

Loki 2 - estate 2023

The Marvels - 28 luglio 2023

Blade - 3 novembre 2023

Ironheart - autunno 2023

Agatha: Coven of Chaos - inverno 2023/inizio 2024

Daredevil: Born Again - primavera 2024

Captain America: New World Order - 3 maggio 2024

Thunderbolts - 26 luglio 2024

Fantastici 4 - 8 novembre 2024

Avengers: The Kang Dynasty - 2 maggio 2025

Avengers: Secret Wars - 7 novembre 2025

Quale tra questi titoli attendete di più? Ditecelo nella sezione dei commenti, ma non vale scegliere gli ultimi tre!