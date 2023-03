Marvel, caccia al leaker: denunciato l'account Reddit che ha fatto spoiler sulla saga

L'account Reddit Marvel Studios Spoiler, che ha conquistato i titoli delle riviste e dei siti specializzati nelle scorse settimane per aver pubblicato grossi leak sul futuro del Marvel Universe, è stato ufficialmente denunciato dai Marvel Studios.

Tramite una richiesta ufficiale depositata venerdì (10 marzo) per conto della Marvel presso il tribunale distrettuale federale della California, è stato emesso un mandato di comparizione per costringere Reddit a identificare la persona o il gruppo di persone responsabili delle informazioni confidenziali riguardanti le produzioni Marvel Studios: in particolare, è stata segnalata la pubblicazione di una parte di sceneggiatura di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, condivisa su Reddit dal subreddit r/MarvelStudiosSpoilers il 20 gennaio 2023 - il film, interpretato da Paul Rudd, Evangeline Lilly e Jonathan Majors, è uscito negli Stati Uniti il 17 febbraio.

Marvel ha richiesto "tutte le informazioni di identificazione per l'utente 'u/MSSmods'" così come quelle di "qualsiasi altro utente(i) responsabile della pubblicazione, modifica e/o manutenzione del contenuto". La richiesta di citazione della Marvel è stata depositata ai sensi del Digital Millennium Copyright Act (DMCA) degli Stati Uniti. Alla richiesta di un commento, un portavoce di Reddit ha rifiutato di rivelare se la società intenderà rispettare la richiesta dalla Marvel. “Reddit si impegna a proteggere la privacy dei propri utenti. Disponiamo di processi rigorosi per valutare le richieste legali e obiettare, quando ritenuto appropriato", ha affermato il rappresentante. La Marvel ha anche presentato una citazione DMCA richiedendo informazioni simili a Google, dopo che qualcuno avrebbe condiviso il documento tramite Google Docs.

Marvel Studios Spoiler nei giorni scorsi ha continuato a fare leak sul futuro del MCU, quali conseguenze ci saranno per l'utente o gli utenti responsabili? Staremo a vedere.