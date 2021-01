Marvel, ecco il busto di Thanos a grandezza naturale: il prezzo è da capogiro

Queen Studios chiama a raccolta i collezionisti di tutto il mondo per ammirare il nuovo e fantastico busto di Thanos riprodotto a grandezza naturale (parliamo di circa 1.10 metri) direttamente dalla versione del personaggio vista in Avengers: Endgame che però mantiene alcuni elementi fondamentali tratti da Avengers: Infinity War, eccolo!

Gli elementi di Infinity War sono presto detti: ritroviamo infatti il Guanto dell'Infinito con le gemme tutte al loro posto negli inserti del guanto. Volete sapere a quanto ammonta il prezzo di questa meraviglia da collezione? Ebbene: $6,450. Ai più spendaccioni che intendano procedere con l'acquisto della riproduzione, vi rimandiamo direttamente al sito dove effettuare l'ordine: $6,450 (il prezzo indicato da Bleeding Cool, con il sito di Queen Studios che permette di pagare un acconto iniziale di $1800); purtroppo, l'ordine non è possibile effettuarlo dall'Italia.

Sempre a proposito di Endgame, Chris Evans ha ricordato quando imbracciò Mjolnir per la prima volta: "La prima volta che ho visto Endgame è stata alla premiere. Di solito vedo i film a cui lavoro con largo anticipo e raramente partecipo alle anteprime, troppa ansia. Ma essendo l'ultima tappa di un viaggio di dieci anni, volevo vivere questo film allo stesso modo del pubblico. Quando Cap solleva il Mjolnir, il cinema è impazzito. Anche se sapevo che quel momento stava arrivando, mi sono comunque emozionato.

"Nelle settimane successive, parenti e amici mi hanno inviato clip dai cinema di tutto il mondo in cui il pubblico va fuori di testa in quel momento. Vedere quelle reazioni e sapere di essere stato così fortunato da far parte dei ricordi di quelle persone mi ha fatto provare un senso di orgoglio e gratitudine, che non sarò mai in grado di esprimere correttamente. In quei momenti non sono un attore, e nemmeno un adulto: sono di nuovo un ragazzino, completamente affascinato dal potere e dalla magia che i film possono esercitare."

Per altri approfondimenti su Avengers: Endgame, rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Kevin Feige sui rinvii del MCU.