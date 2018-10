Marvel: Bryan Cranston vuole interpretare Mr. Sinister in un film sugli X-Men

L'attore della celebre serie tv Breaking Bad, Bryan Cranston, ha rivelato che vorrebbe interpretare un villain dei fumetti in un futuro cinefumetto. E il ruolo che ha scelto appartiene all'universo degli X-Men.

Nel corso di una nuova intervista, l'attore ha confermato che vorrebbe dare vita al personaggio di Mr. Sinister in un futuro film sui mutanti (il cui 'fato', al momento, è ignoto dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney). "Vorrei interpretare un antagonista un po' più intelligente dell'eroe protagonista, che non faccia vincere facilmente l'eroe. E' una cosa frustrante e noiosa da guardare" ha commentato "Ok, ammetto che il personaggio che ho in mente è Mr. Sinister. E' un personaggio che mi piacerebbe interpretare. Nessuno mai l'ha interpretato sul grande schermo... non voglio dare vita ad un personaggio che ha già avuto mille volti. Tipo il Commissario Gordon. Non mi piacciono queste cose".

In attesa di scoprire di più sul futuro cinematografico degli X-Men, vi ricordiamo che il prossimo episodio in arrivo (a giugno) sarà X-Men: Dark Phoenix. Questa la sinossi ufficiale della Fox: "In Dark Phoenix, gli X-Men devono affrontare il loro nemico più formidabile e potente: una della loro squadra, Jean Grey. Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean viene quasi uccisa quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica. Una volta tornata a casa, questa forza non solo la rende molto più potente ma anche instabile. Combattendo con questa entità dentro di lei, Jean sprigiona i suoi poteri in modi che non comprende o riesce a contenere. Con Jean ormai fuori controllo, che finisce per ferire chi ha accanto, inizia a far crollare ciò che tiene insieme gli X-Men. Ora, con la famiglia che cade a pezzi, gli X-Men devono trovare un modo per unirsi... non solo per salvare l'anima di Jean ma anche per salvare il nostro pianeta da alieni che sperano di controllare questa forza e governare la galassia".