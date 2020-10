Marvel, Bryan Cranston è il Dottor Destino in una nuova fan-art

Al netto di Spider-Man e multi-versi vari (ma spesso, in realtà, anche in relazione ad essi) i Fantastici 4 sono forse la principale fonte di speculazione dei fan Marvel di questi tempi: l'ingresso di Reed Richards e co. nel Marvel Cinematic Universe è atteso almeno quanto quello dei loro colleghi X-Men.

Dicevamo delle speculazioni: sul volto di Mr. Fantastic se ne sono dette di tutti i colori, con John Krasinski che si è distinto come il grande preferito dei fan per dar vita sul grande schermo al nostro Reed Richards. Ma cosa sarebbero i Fantastici 4 senza il loro villain?

Di ipotesi sul Dottor Destino ne abbiamo sentite un bel po', ma in particolare un'ultima fan-art immagina nel ruolo un attore che siamo sicuri incontrerà il gradimento di una vasta parte del fandom: stiamo parlando di Bryan Cranston, che in questa nuova immagine viene raffigurato con indosso i panni del nostro Doctor Doom, con tanto di cappuccio e muscoli d'acciaio (nel vero senso della parola).

Cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere la star di Breaking Bad nel ruolo del Dottor Destino? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, abbiamo visto il Dottor Destino impugnare il Guanto dell'Infinito in un'artwork Marvel; i nostri Avengers, nel frattempo sono impegnati a darsele di santa ragione in una lega di Fantasy Football a tema Marvel.