Marvel, è boom di Thanos tra i neonati! Il villain nella top 10 dei nomi targati Disney

Quando si tratta di scegliere il nome di un figlio si dà spesso sfogo alla fantasia: perché, dunque, non valutare anche quello di un Titano genocida capace di dimezzare la popolazione dell'intero universo? Sì, avete capito bene: stiamo parlando di Thanos, il villain che per un decennio ha terrorizzato il Marvel Cinematic Universe.

Mentre ci si prepara agli annunci della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, infatti, un dato fa sorridere i fan del franchise e gli appassionati di statistica: in questi ultimi tempi, il nome del personaggio interpretato da Josh Brolin ha compiuto un importante salto in avanti nella classifica dei nomi più comuni tra quelli scelti dai neo-genitori per i propri figli.

Per avere un'idea della cosa basti pensare che, ad oggi, Thanos fa parte della top 10 dei nomi a tema Disney più utilizzati tra quelli da affibbiare ai nascituri: il Titano Pazzo occupa la nona posizione in questa particolare classifica (il primo posto è occupato da un altro protagonista dell'MCU, il Quill di Guardiani della Galassia), mentre gli altri slot sono occupati da Kristoff, Rey (a proposito: Daisy Ridley ha chiesto a John Boyega se entrerà nell'MCU), Aladdin, Merida, Belle, Simba e Olaf.

Insomma, nel caso in cui foste alla ricerca di un nome per un nuovo arrivato... Chissà che Marvel non possa avere qualche suggerimento per voi! In tal caso, tanti auguri ai piccoli Thanos in arrivo o già venuti al mondo!