Marvel sta preparando in segreto un film su Nomad con Chris Evans e Scarlett Johansson?

Se la Sony sta pensando al ritorno di Emma Stone come Spider Gwen e all'ingaggio di Anya Taylor Joy per il ruolo di Gatta Nera, i Marvel Studios potrebbero essere segretamente al lavoro su un film con Chris Evans e Scarlett Johansson.

In queste ore, infatti, il noto scooper Charles Murphy del portale Murphy's Multiverse ha condiviso un marchio per un progetto "Nomad", speculando sulla possibilità che questo progetto possa rappresentare il ritorno di Scarlett Johansson e di Chris Evans in casa Marvel.

La speculazione è iniziata prestando attenzione ai quattro film Marvel usciti quest'anno: Black Widow, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Eternals e Spider-Man: No Way Home. I primi tre hanno tutti scene a metà dei titoli di coda che hanno impostato eventuali spin-off: ad esempio, Shang-Chi aveva i camei a sorpresa di Bruce Banner e Captain Marvel mentre studiavano l'origine dei Dieci Anelli; Gli Eterni hanno incluso Dane Whitman con la voce fuori campo di Blade; e Black Widow ha visto l'alleato di Natasha Romanoff, Rick Mason, rubare un Avengers Quinjet in modo da poter aiutare a far uscire di prigione i supereroi che avevano disobbedito agli Accordi di Sokovia in Captain America: Civil War.

Secondo Charles Murphy, non sarebbe da scartare a priori l'idea che i Marvel Studios possano continuare a 'lavorare' nel periodo tra Civil War e Infinity War, e raccontare la storia di Captain America e di Black Widow mentre operavano come Avengers Segreti. Murphy ha infatti ricordato come la Marvel abbia depositato un marchio per "Marvel Studios Nomad" l'anno scorso, con il marchio legato a film e progetti televisivi. Molti degli altri marchi depositati dalla Marvel hanno già avuto i loro annunci correlati, ma finora non ci sono state novità su Nomad. Questo progetto segreto di Nomad potrebbe includere le star di Captain America e Black Widow?

Ancora, i puntini sono lontani da unire, ma si possono congiungere con qualche speculazione: ricorderete tutti l'annuncio in esclusiva di Deadline, secondo cui i Marvel Studios starebbero lavorando ad un progetto con Chris Evans (slegato dal Captain America 4 con Anthony Mackie) mentre solo qualche giorno fa Scarlett Johansson ha parlato del film Marvel che sta producendo insieme a Kevin Feige.

E se la Johansson fosse la produttrice del progetto con Chris Evans, nel quale Steve Rogers invece che agire nei panni di Capitan America adotterà l'identità segreta di Nomad dopo la Civil War? Se ambientato durante l'era "Secret Avengers", il film potrebbe essere incentrato su Steve Rogers, Black Widow e Falcon che lavorano come una squadra segreta. Anche Rick Mason di O-T Fagbenle potrebbe fare un'apparizione, poiché l'attore ha anticipato il suo ritorno nel MCU durante una conferenza stampa per il film di Black Widow.

Come i lettori di fumetti sapranno, Steve Rogers ha assunto il ruolo di Nomad nei Marvel Comics quando ha abbandonato il suo costume e lo scudo rosso-bianco-blu. Il pubblico ha visto accadere la stessa cosa in Captain America: Civil War, quando Cap lascia lo scudo dopo aver sconfitto Iron Man. Quando Steve è riapparso in Avengers: Infinity War, i colori erano stati rimossi dal suo costume di Capitan America, insieme al simbolo della stella sul petto e lo scudo di Vibranio.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!