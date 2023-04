Marvel, Bob Iger racconta le motivazioni del licenziamento del CEO Ike Parlmutter!

E' raro che Bob Iger rilasci interviste. In occasione del licenziamento del CEO Marvel Ike Perlmutter, il capo della Disney ha raccontato le motivazioni che hanno portato al fatto e come, alla base di tutto, fossero delle scelte molto difficili da fare sia dal punto di vista economico che organizzativo.

La Marvel non sta vivendo un periodo tranquillo. Dopo il licenziamento shock di Victoria Alonso, le acque non si sono calmate e la deposizione del CEO Ike Perlmutter ne è la conferma. "Questo è stato un passo necessario nella direzione della creazione di un'azienda più efficiente. C'era una ridondanza specifica nel modo in cui veniva gestita la Marvel". Insomma, il principale motivo che ha portato a tutti questi licenziamenti sembra essere prevalentemente organizzativo.

I problemi con Perlmutter affondavano molto lontano e riguardavano addirittura un tentativo dell'ex CEO Marvel di licenziare Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios nel 2015. "Era intenzionato a licenziare Kevin Feige che gestiva i Marvel Studios e ho pensato che fosse un errore e sono intervenuto per impedire che ciò accadesse. Penso che Kevin sia un dirigente incredibilmente, incredibilmente talentuoso che conosci, il track record della Marvel parla da solo" ha raccontato Iger.

Nel frattempo il presidente della Disney ha affrontato anche altre questioni scottanti. In particolare Iger ha parlato del futuro di Hulu e dei nuovi accordi commerciali in arrivo.