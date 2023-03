Marvel, Blade e Deadpool 3: svelate le date di inizio riprese e le prime info sulla trama

Mentre Hugh Jackman in Francia si lasciava sfuggire possibili spoiler su Wolverine in Deadpool 3 durante una nuova intervista promozionale, l'instancabile Production List ha svelato al web grosse novità relative allo stesso cinecomix con Ryan Reynolds e anche al reboot di Blade.

Come si legge sul portale, infatti, i due titoli del Marvel Cinematic Universe inizieranno entrambi le riprese principali il 1° maggio, con Deadpool 3 che sarà girato a Vancouver, in Canada, e Blade che invece sarà girato tra la città di Atlanta - sede principale per i Marvel Studios quando si tratta di film ambientati a New York - e quella di New Orleans.

Sono state rilasciate anche due brevi sinossi per le Deadpool 3 e Blade: quella per il film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman diretta da Shawn Levy anticipa semplicemente "un altro capitolo della serie volgare, violenta e, naturalmente, esilarante di Deadpool", mentre quella dedicata al reboot con protagonista Mahershala Ali è un po' più sostanziosa e recita quanto segue: "È famoso per essere un cacciatore di vampiri - mezzo mortale, mezzo immortale - che cerca di liberare il mondo dai mostri allo scopo di vendicare sua madre, uccisa da un vampiro mentre lo dava alla luce."

Sebbene questa sinossi di Blade non riveli alcun dettaglio della trama, conferma che la versione MCU di Blade manterrà la sua origine da fumetto senza stravolgere troppo le cose. Ricordiamo che, secondo gli ultimi report, nonostante rimarrà entro i confini del PG-13 senza sfociare nel rated-r Blade assomiglierà ai film di Wesley Snipes a livello di atmosfera, distanziandosi dai toni di commedia tipici delle produzioni Marvel Studios.

Al momento della stesura di questo articolo, Blade è previsto per il 6 settembre 2024 mentre Deadpool 3 uscirà l'8 novembre 2024: quale dei due titoli attendente di più? Ditecelo nella sezione dei commenti.